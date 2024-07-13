أستون فيلا يحرم الأهلي السعودي وبرشلونة من صفقة ذهبية!

عملاق البريميرليج يحسم الأمر بـ60 مليون يورو

تلقت إدارة النادي الأهلي السعودي، ردًا من أمادو أونانا، لاعب إيفرتون الإنجليزي، على العرض الذي تقدمت به لضم لاعب الوسط البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط أونانا (22 عامًا)، بعقدٍ طويل الأمد مع إيفرتون ينتهي في يونيو 2027، وسبق للبلجيكي اللعب لأندية هوفنهايم وهامبورج في ألمانيا، وليل الفرنسي.

وقال الصحفي البلجيكي ساشا تافوليري، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، إن أمادو أونانا رفض عرضًا لمدة 3 سنوات للانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.

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وأضاف: "استطلع النادي الأهلي السعودي رأي اللاعب البلجيكي قبل التقدم بعرض رسمي إلى ناديه إيفرتون، لكن أونانا رفض وأبدى رغبته في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وفي نفس السياق، أكد صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نادي أستون فيلا، بات الأقرب بقوة من ضم أمادو أونانا نجم إيفرتون، مقابل 60 مليون يورو، بعدما كان هدفًا لبرشلونة أيضًا.

وتسعى إدارة الأهلي لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، من أجل المنافسة على البطولات المحلية بعدما غادر الموسم الماضي صفر اليدين، في ظل سيطرة الهلال على كافة الألقاب.