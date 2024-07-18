"أستون فيلا اختار البديل" .. خطوة أخيرة قبل بيع موسى ديابي إلى الاتحاد

الصفقة أقرب من أي وقتٍ مضى..

يبدو أن انضمام النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي إلى عملاق جدة الاتحاد، بات مسألة وقت ليس أكثر.

وفي اليومين الماضيين.. أكدت العديد من التقارير العالمية، وعلى رأسها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، على تقديم نادي الاتحاد عرضًا بقيمة 55 مليون يورو إلى أستون فيلا؛ لحسم صفقة ديابي.

ومساء اليوم الخميس.. أعلنت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، عن خطوة جديدة من الفريق الإنجليزي، تقرب الجناح الفرنسي البالغ من العمر 25 سنة، إلى العميد الاتحادي أكثر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة كشفت عن "اختيار" أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أستون فيلا الإنجليزي، للبرتغالي جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني؛ ليحل بدلًا من ديابي في صفوف الفريق.

وأشارت إلى أن إيمري معجب للغاية بإمكانيات فيليكس، وكان يريد التعاقد معه في صيف العام الماضي؛ قبل أن ينضم اللاعب إلى العملاق الإسباني برشلونة، على سبيل الإعارة.

وأوضحت الصحيفة، أن أستون فيلا سيقوم بـ"بيع" موسى ديابي إلى نادي الاتحاد، فور حسم صفقة النجم البرتغالي من أتلتيكو مدريد؛ خاصة أن الأخير يريد التخلص من اللاعب.

جدير بالذكر أن فيليكس أعرب عن رغبته في البقاء مع برشلونة، بعد نهاية إعارته؛ إلا أن العملاق الكاتالوني يركز اهتمامه على خيارات أخرى حاليًا؛ مثل الثنائي الإسباني نيكو ويليامز وداني أولمو.