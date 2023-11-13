"أستحق الإنذار" .. جوارديولا يرد على تصرف بوتشيتينو الغريب عقب قمة تشيلسي ومانشستر سيتي!

المدرب الإسباني رد على تصرف بوتشيتينو الغريب بعد قمة تشيلسي ومانشستر سيتي..

اعتذر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي تشيلسي إلى الحكم أنتوني تايلور والإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعد مواجهة الفريقين التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" مساء الأحد في قمة الجولة 12 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي.

وتعادل تشيلسي مع مانشستر سيتي بنتيجة 4-4، في أكثر المباريات إثارة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، لكن بوتشيتينو تصرف بشكل غير متوقع بعد صافرة النهاية.

ودخل المدرب الأرجنتيني إلى أرض الملعب بعد صافرة نهاية المباراة، للاعتراض على قرارات تايلور، حيث أوضح بوتشيتينو أنه كان يعتقد أن لاعبه رحيم ستيرلينج كان يمكن أن يسجل من هجمة مرتدة، لكن الحكم أطلق صافرته بدلًا من السماح باستكمال الهجمة.

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وأثناء ذلك، تجاهل بوتشيتينو مصافحة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وركز كافة جهوده على انتقاد طاقم الحكام، مما تسبب في حصوله على بطاقة صفراء.

وقال ماوريسيو بوتشيتينو بعد المباراة في اعتذار صريح إلى حكم المباراة، وقال: "أحتاج إلى الاعتذار لأنطوني وطاقم الحكام، في تلك اللحظة شعرت أن رحيم يمكن أن يسجل".

وأضاف: "أنا أستحق الحصول على إنذار، أريد أن أعتذر له أيضًا (بيب جوارديولا)، لقد كنت أركز على المباراة".

ومن جانبه، علق مدرب مانشستر سيتي على تلك الواقعة خلال تصريحات ما بعد المباراة، وقال: "لن أقول ولو كلمة واحدة، كل شيء على ما يرام، هذه المشاعر تحدث لي أحيانًا، حدث ذلك مع بوتشيتينو في الماضي، لا تسيئوا فهمي، لكن لا بأس تمامًا".