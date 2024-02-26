"أسبوع الموضة في باريس".. نجم ريال مدريد يسخر من ملابس بيلينجهام!

والدولي الإنجليزي يعلق!

تواجد جود بيلينجهام نجم وسط ريال مدريد، الذي يغيب بسبب إصابة في الكاحل، داخل مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو أمس الأحد، خلال فوز الميرنجي على إشبيلية (1-0) بالليجا.

ويدين ريال مدريد بالفضل في هذا الفوز لمسجل هدف المباراة الوحيد لوكا مودريتش في الدقيقة 81، ليوسع الفريق الملكي الفارق في الصدارة مع الوصيف برشلونة إلى 8 نقاط.

وظهر بيلينجهام بينما كان يرتدي ملابس شبيهه بأزياء بطل مسلسل "بيكي بلندرز" الشهير، كما نشر عددًا من الصور عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ليلة رائعة في المنزل، هكذا يفوز مدريد".

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لم يفلت الدولي الإنجليزي من تعليق طريف لزميله الألماني توني كروس، الذي قال: "أسبوع الموضة في باريس، التالي!"، ليرد عليه (جود): "لدي قبعة احتياطية يمكنك أن ترتديها يا صديقي".

ويفتقد ريال مدريد جود بيلينجهام في المباريات الأخيرة، حيث يعد الدولي الإنجليزي نجم الفريق الأول هذا الموسم، إذ سجل 20 هدفًا في 29 مباراة بمختلف المسابقات.