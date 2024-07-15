"أسبوع الديربيات يشتعل مبكرًا" .. صراع ثنائي يقرّب هتان باهبري من الرحيل عن الشباب!

لم يتوصل لاتفاق مع الشباب..

يبدو أننا لن ننتظر أسبوع الديربيات، لنشاهد صراع أندية المنطقة الواحدة، والذي يمكن أن يبدأ مبكرًا، من قلب موسم الميركاتو الصيفي، بعدما بات هتان باهبري، جناح فريق الشباب، هدفًا للمنافسة بين أندية دوري روشن السعودي.

ويقترب باهبري، نجم الهلال والاتحاد الأسبق، من الرحيل عن صفوف الشباب، حيث ينتهي عقد اللاعب مع نهاية شهر يوليو الجاري، دون التوصل مع الإدارة لأي اتفاق حول تجديد عقده، ليصبح اللاعب حرًا في التوقيع لأي نادٍ دون العودة إلى إدارة الشباب.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن هتان باهبري، تلقى عرضين من ناديي القادسية والاتفاق، من أجل التعاقد معه قبل انطلاق الموسم الجديد، في أغسطس المُقبل، علمًا بأن الناديين سيلتقيا في ديربي المنطقة الشرقية.

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وكانت رابطة دوري المحترفين السعودي، قد أعلنت عن استحداث نظام (أسبوع الديربيات)، في الموسم الجديد من مسابقة دوري روشن السعودي؛ حيث ستشهد الجولة التاسعة، إقامة ثلاث مباريات ديربي؛ بين الهلال والنصر في ديربي العاصمة، والاتحاد والأهلي في ديربي المنطقة الغربية، والاتفاق والقادسية في ديربي المنطقة الشرقية.

واستهل هتان باهبري مشواره في صفوف الاتحاد، حيث قضى 3 سنوات مع الفريق الأول في الفترة بين (2011-2014)، قبل أن يتم إعارته لصفوف الخليج، لمدة موسمين، وانتقل باهبري إلى الشباب في 2016، ولعب 3 مواسم، ثم انتقل إلى الهلال في الفترة بين (2019-2021)، قبل العودة مجددًا إلى الشباب، كما مثّل المنتخب السعودي الأول في نهائيات كأس العالم (فيفا روسيا 2018).