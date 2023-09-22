أسباب غامضة .. شيفيلد يونايتد يعلن وفاة نجمته البالغة من العمر 27 سنة!

أنباء مفجعة لكرة القدم الإنجليزية

صدمة قوية تلقتها كرة القدم للسيدات، بعد الإعلان عن وفاة مادي كوزاك لاعبة نادي شيفيلد يونايتد عن عمر يناهز الـ27 عامًا فقط.

كوزاك لعبت لشيفيليد منذ عام 2019 وأصبحت أول لاعبة تصل إلى 100 مباراة مع فريق السيدات بالنادي الموسم الماضي، كما عملت كذلك بشكل جانبي كمديرة تسويق داخل النادي الإنجليزي.

ومن جانبه أعرب ستيفن بيتيس الرئيس التنفيذي لشيفيلد في بيان رسمي عن صدمته من هذه الأنباء قائلًا:"هذه أخبار مفجعة للجميع في برامال لين، كان لمادي موقع فريد من نوعه لكونها جزءًا في عدد من الفرق في شيفيلد يونايتد وكانت تحظى بشعبية كبيرة".

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وأضاف:"شخصيتها واحترافها جعلاها مصدر فخر لعائلتها وسنفتقدها بكل أسف، وبعد هذه الأخبار نؤكد أن النادي سيقدم أكبر قدر ممكن من الدعم لعائلة مادي وأصدقائها وزملائها".

وأسفرت هذه الأنباء عن حالة صدمة قوية في أوساط كرة القدم الإنجليزية، وما يُزيد الأمور صعوبة هو الغموض المحيط بوفاة اللاعبة حيث لم يتم الإعلان عن سبب فراقها للحياة حتى الآن.