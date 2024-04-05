أسباب صادمة .. بارتوميو حرم برشلونة من التعاقد مع مبابي وهالاند!

قراران يندم عليهما النادي الكتالوني

كشف خافيير بورداس المدير الرياضي السابق لبرشلونة، عن مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص التعاقد مع إرلينج هالاند وكيليان مبابي.

بورداس تواجد بمجلس إدارة النادي الكتالوني بعدة أدوار مختلفة منذ 2005 و2020، وخلال هذه الفترة كان برشلونة قريبًا من التعاقد مع الثنائي الأفضل في أوروبا حاليًا خلال حقبة الرئيس السابق جوسيب بارتوميو.

وقال صاحب الـ63 سنة مع برنامج "El Cheringuito":"لو كان القرار يعود لي بعد رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017 لكان مبابي لاعبًا لبرشلونة الآن".

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وأضاف:"كانت لدينا الأموال الكافية لضم مبابي بعدما حصلنا على 222 مليون يورو مقابل بيع نيمار، تحدثت مع والده وكان الخيار الأنسب بالنسبة لي واعتقدت أن الصفقة تمت في إحدى اللحظات، ولكن الإدارة فضلت التعاقد مع عثمان ديمبيلي في النهاية".

وأما عن هالاند:"لقد أراد اللعب في برشلونة، كان سيكلفنا 20 مليون يورو لسالزبورج ونفس الرقم لوكيله الراحل مينو رايولا، كانت هناك محادثات جدية، ولكن لويس سواريز كان يلعب لبرشلونة وقتها لذلك قرر النادي عدم التعاقد مع النرويجي".

جدير بالذكر أن برشلونة انتهى به الحال بضم ديمبيلي بعد رفض فكرة التعاقد مع مبابي، والمفارقة أن الفرنسي قرر الانتقال لباريس سان جيرمان هو الآخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.