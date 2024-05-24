"كيف تعاقدنا مع هؤلاء؟!" .. أساطير مانشستر يونايتد يسخرون من الصفقات في تجمع "فرقة الأخوة"

مليار جنيه إسترليني والدوري خارج أولد ترافورد!

أكد آشلي يونج، لاعب مانشستر يونايتد السابق، أن هناك حالة عامة من عدم الرضا بين جميع نجوم الفريق السابقين على أداء الإدارة حالية، خصوصًا في ملف الصفقات.

وفشل الشياطين الحمر في الفوز بلقب البريميرليج منذ 11 عامًا، على الرغم من إنفاق أكثر من مليار جنيه إسترليني خلال هذه الفترة، بما في ذلك 170 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي على صفقات أمثال راسموس، هويلوند وماسون ماونت وأندريه أونانا.

وكشف يونج في تصريحات لشبكة"Talk sport" ، أنه جزء من مجموعة على تطبيق "واتس آب" مليئة بلاعبي مانشستر يونايتد السابقين، والتي تسيطر عليها حالة خوف بشأن مستقبل الفريق.

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وقال آشلي يونج: "في الوقت الحاضر، مع اللاعبين المتقاعدين، لدينا مجموعة على واتس آب، نتحدث كثيرًا عن الصفقات ونتساءل لماذا وقعنا مع هؤلاء اللاعبين؟".

وأضاف: "المجموعة على واتس آب تسمى فرقة الإخوة، وتضم لاعبين مثل ريو فرديناند، فليتش، جون أوشيه، روني، ويس براون، داني ويلبيك، توم كليفرلي، أندرسون، ناني، برباتوف، إيفرا، ليندجارد".

وتابع لاعب اليونايتد السابق: "النادي يحاول دمج هذه الصفقات مع الفريق. لقد قضيت أوقاتًا رائعة هناك وبالطبع نريد الأفضل من كل لاعب يمر عبر هذا الباب".

وأمضى آشلي يونج 9 سنوات في أولد ترافورد بين عامي 2011 و2020، وفاز بلقب الدوري مرة واحدة في الموسم الأخير للسير أليكس فيرجسون عام 2013.