"أساطيركم يشجعوننا" .. رئيس برشلونة لا يتوقف عن استفزاز ريال مدريد!

لا يتوقف رئيس برشلونة عن استغلال أي فرصة ممكنة لاستفزاز ريال مدريد وجماهيره.

يستغل جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني كل فرصة ممكنة من أجل استفزاز الغريم ريال مدريد بأي طريقة ممكنة.

ومع افتتاح برشلونة لمتجر رسمي جديد في العاصمة الإسبانية، مدريد، قام لابورتا وفريقه التسويقي بنشر رسالة استفزازية ضخمة جديدة في شوارع العاصمة الإسبانية، مؤكدًا أن عددًا من أساطير النادي الملكي هم في الأصل مشجعين للنادي الكتالوني.

لابورتا كان قد قام خلال حملته الانتخابية في 2020 بنشر صورة ضخمة له بالقرب من ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال النادي الملكي، مكتوبًا عليها: "هلا مدريد"، في إشارة إلى أنه سيعود من جديد لرئاسة النادي الكتالوني.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن اللافتة الجديدة التي نشرها برشلونة احتفالًا بالمتجر الجديد حملت عبارة: "راؤول برشلوني" في إشارة إلى راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد ومدرب فريق كاستيا في النادي الملكي.

وإلى جانب اللافتة الضخمة، أظهرت نوافذ متجر برشلونة لافتتين، الأولى مكتوب عليها: "إيكر برشلوني" في إشارة إلى إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق، والأخرى حملت عبارة: "جوتي برشلوني".

ومع مرور العملاء بالفعل من أمام المتجر، لاحظوا هذه اللافتات حيث يهدف برشلونة أن يكون ذلك نقطة جذب لملايين السياح الأجانب الذين يزورون العاصمة الإسبانية كل عام.