"أساس ريال مدريد والليجا" .. تيباس يتراجع عن مهاجمة فينيسيوس

تيباس يحاول وضع حد لخلافه مع فينيسيوس جونيور

اعتذر خابيير تيباس، رئيس رابطة الليجا الإسبانية، للبرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، عما بدر منه تجاهه وأكد أنه من "أصول" ريال مدريد والكرة الإسبانية.

وكانت حرب كلامية اندلعت بين تيباس وفينيسيوس على تويتر على خلفية ما تعرض له فينيسيوس من إهانات عنصرية خلال مباراة فريقه مع ريال مدريد بداية الأسبوع الحالي. لقراءة المشاجرة كاملة. اضغط هنا.

وتحدث تيباس لـ ESPN، اليوم الأربعاء، ووجه اعتذاره لفينيسيوس: "هذه مشكلة أقولها دائمًا لفريقي الإعلامي. حينما يفهم عدد من الناس الرسالة بطريقة ما فعلي أن أوضح".

وواصل رئيس رابطة الليجا "أعتقد الرسالة واهتمام الناس خاصة المهمين منهم في البرازيل لم يفهموا ما قصدته. لم أرغب في مهاجمة فينيسيوس. لكن لو فهم الناس ذلك فعلي الاعتذار. لم أرغب في التعبير عن نفسي بشكل خاطئ في وقت سيء. لكن لم أنوي مهاجمة فينيسيوس بل توضيح الموقف لأن فيني سجل فيديو يدعم قرارات الليجا".

وتابع خابيير "إن أذيت أحدًا وأعتقد بأنني عنصري فهذا بعيد عن الواقع. لا نرغب في وجود العنصرية في كرة القدم ولا للاعب من الطراز العالمي مثل فينيسيوس الذي قلت عنه بعد رحيل ميسي إنه نجم المسابقة. بالنسبة لي فهو من أصول ريال مدريد والكرة الإسبانية وكلنا نرغب في وجوده معنا".