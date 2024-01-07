"لا يمكنني خلع قميصي" .. أزمة ملابس تضرب كرة القدم النسائية الإسبانية!

بعض فرق الرجال تعاني أيضاً بسببها

سلط تقرير الضوء على أزمة تضرب كرة القدم الإسبانية، وخصوصاً النسائية، فيما يتعلق بالملابس المستخدمة.

شبكة "ريليفو" ركزت على لقطة صاحبة الكرة الذهبية أيتانا بونيماتي وهي تعتذر لأحد الجماهير بلقاء برشلونة الأخير بديسمبر الماضي عندما طلب قميصها، إذ ردت النجمة بأنها لا يمكنها خلعه وخسارته.

وكشف التقرير الفارق في المعاملة بين الفريق الرجالي في برشلونة ونظيره للسيدات من حيث توزيع الأطقم، إذ تحصل السيدات على قميصين للموسم كله، بينما في الرجال يحصلون على نفس العدد ولكن في المباراة الواحدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح التقرير أن الحال يتشابه في معظم فرق السيدات، ولكن يختلف مع الرجال، إذ تطبق بعض الفرق مثل خيتافي نظاماً مشابهاً، ويتم تغريم اللاعب الذي يفقد قميصه.

وأشار التقرير إلى أن فرقاً مثل أتلتيكو مدريد تعطي عدداً غير محدود من القمصان للاعبيها على مدار الموسم، بحد أقصى أربع قمصان في المباراة، بينما يوفر الجار ريال قميصين لكل لاعب في فريق الرجال مثل برشلونة، ولكن سيدات الملكي يحصلن على قميصين للموسم ككل.