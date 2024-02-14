"أزمة ملابس وإعياء الحكم" .. مباراة النصر والفيحاء تشتعل مبكرًا في دوري أبطال آسيا

غرائب كروية في مباراة النصر والفيحاء..

شهدت مباراة النصر والفيحاء السعوديين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024، مجموعة من الوقائع الغريبة.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يحل ضيفًا على الفيحاء - حاليًا -، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي.

ووفقًا لشبكة قنوات "SSC"، تعرض الحكم المساعد رمزان النعيمي، الذي كان من المقرر أن يتواجد مع الطاقم القطري الذي يدير مباراة النصر والفيحاء؛ للإعياء.

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وكشفت القناة عن أنه تم استبدال النعيمي بـ"الحكم الرابع" رسميًا؛ ليكون أحد مساعدي القطري سلمان فلاحي، الذي يدير اللقاء الآسيوي الساخن.

وعلى جانب آخر.. ظهر نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال مباراة الفيحاء، بقمصان بـ"أكمام كاملة"؛ لأول مرة في الموسم الرياضي الحالي.

وحسب صحيفة "الرياضية"، طلب نجوم النصر من مجلس إدارة نادييهم، قبل وقت قليل من المباراة، تغيير الأطقم بأخرى بـ"أكمام كاملة"؛ نظرًا لبرودة الجو.

واستجابت الإدارة النصراوية من ناحيتها، لطلب اللاعبين؛ خاصة أن المباراة تقام في ساعة متأخرة من الليل، حيث انطلقت في التاسعة من مساء اليوم - بتوقيت مكة المكرمة -.