أزمة كبرى في غرفة ملابس برشلونة.. و48 ساعة على مفترق طرقّ!

ماذا ينتظر النادي الكتالوني؟

يعيش فريق برشلونة أيامًا صعبة، بعدما خرج بموسم صفري، كان يتطلع خلاله لتحقيق ما هو أكثر من الموسم الماضي، الذي توّج خلاله بالدوري الإسباني وكأس السوبر.

وودع الفريق الكتالوني مسابقة الكأس من ربع النهائي، كما خسر نهائي السوبر أمام ريال مدريد، وودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، وخسر الليجا رسميًا لحساب ريال مدريد، ويعاني من أجل احتلال المركز الثاني، الذي يؤهله لخوض السوبر الموسم المقبل.

وحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن غرفة ملابس برشلونة متوترة ومرهقة على المستوى الذهني، حيث يكافح الفريق للحفاظ على مستويات التحفيز في الأسابيع الأخيرة من الموسم، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، الذي تراجع عن قراره بالرحيل، وسيواصل مهمته حتى نهاية عقده في صيف 2025.

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وأوضحت أن "الجو الداخلي في غرفة الملابس ليس مثاليًا، فهناك الكثير من التكهنات بشأن مصير عدد من اللاعبين، ويعتقد البعض أن النادي يدفعهم للرحيل، وهذا يلقي بظلاله على الشعور الجماعي".

وختمت: "يصعب العثور على وجوه سعيدة بخلاف بعض الشباب، ولا يوجد جو من العمل الجماعي، هناك المزيد من المجموعات الصغيرة، برزت في الأسابيع الأخيرة، والدليل على وجود توتر أن الجهاز الفني أعرب عن عدم ارتياحه لمساهمة بعض اللاعبين في نصف الساعة الأخيرة من المباريات".

قد تكون مباراة يوم الإثنين المقبل ضد ريال سوسيداد حاسمة في موسم برشلونة، إذ سيسمح الفوز لهم باستعادة المركز الثاني وتهدئة الأجواء، إلا أن نكسة أخرى ستضاعف مستويات الضغط على جميع المستويات، إذ يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 73 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا (75) والذي خاض مباراة أكثر.