أزمة كبرى تربك معسكر هولندا لموقعة إنجلترا.. وإلغاء مؤتمر كومان!

ماذا حدث؟

ألغي المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان، المتعلق بمواجهة إنجلترا المقررة غدًا الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

جاء ذلك بعد انسداد المسارات وتعطل حركة خط السكك الحديدية، الأمر الذي تسبب في تأخر رحلة القطار من فولفسبورج إلى دورتموند، ما أجبر بعثة الطواحين على السفر جوًا في وقت لاحق من ليلة الثلاثاء.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" أن "الرحلة البديلة جوًا لن تغادر قبل الساعة 8.20 مساءً، حيث تقع مدينة فولفسبورج على بعد 155 ميلاً من دورتموند (نحو ساعة بالطائرة)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبسبب تأخير الانتقال، فإن المنتخب الهولندي سيواجه منتخب إنجلترا بعد أقل من 24 ساعة من وصولهم إلى مدينة دورتموند، وهو ما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحفي.

وتأهل الطواحين إلى نصف النهائي بعد الفوز على تركيا (2-1)، بينما تجاوز منتخب إنجلترا عقبة سويسرا بركلات الترجيح، بعد التعادل (1-1).