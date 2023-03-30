أزمة قلبية؟ سيرخيو أجويرو يثير الذعر على الهواء!

أجويرو أثار ذعر الجميع أثناء بث مباشر على "تويتش"..

تعرض الأرجنتيني سيرخيو أجويرو أسطورة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى أزمة قلبية أثناء ظهوره في بث مباشر عبر تطبيق "تويتش"، مع المؤثر الإسباني إيباي جوميز.

أجويرو كان ضيفًا في البث المباشر الخاص بإيباي، الشريك المؤسس لبطولة "دوري الملوك" مع جيرارد بيكيه.

وأثناء البث المباشر، عادت أشباح المرض الذي أجبر أجويرو على الاعتزال، حيث توقف لاعب برشلونة السابق عن الحديث فجأة، ولمس صدره على مستوى القلب.

إيباي تدخل سريعًا للاطمئنان على أجويرو، وسأله: "ماذا يحدث هنا؟"، ليجيب الأرجنتيني: "أعتقد أنني كنت أعاني من عدم انتظام ضربات القلب".

وبعد ذلك، سأله إيباي مجددًا عما إذا كان من الضروري الاتصال بطبيب، لكن أجويرو طمأنه موضحًا ما حدث.

وقال أجويرو: "لقد كانت الشريحة التي تتحكم في ضربات القلب وترسل الإشارات".

جهاز تنظيم ضربات القلب الذي اضطر الأرجنتيني لزرعه نبه أجويرو إلى حدوث أزمة قلبية بسيطة، وتم ضبطها عن طريق الجهاز بصورة آلية دون تدخل.