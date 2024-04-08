أزمة في باريس قبل مواجهة برشلونة والسبب حكيمي

معضلة كبرى لفريق لويس إنريكي

يواجه باريس سان جيرمان أزمة كبرى على صعيد مركز الظهير الأيمن عندما يصطدم ببرشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وسيغيب الظهير الأيمن المغرب بداعي الإيقاف عن المباراة، وكان يفترض أن يعوضه نوردي موكيلي، ولكن الأخير تعرض لإصابة خطيرة في لقاء كليرفونتين الأخير بالدوري أجبرته على المغادرة بعد 8 دقائق فقط بسبب الشك في تعرض لارتجاج.

وبحسب "RMC"، تأكدت عدم جاهزية موكيلي للمشاركة ضد برشلونة، وبالتالي أصبح مدرب بي إس جي لويس إنريكي دون أي لاعب ظهير أيمن في المباراة المرتقبة.

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ويملك إنريكي حلين بحسب "آس" لتعويض غياب حكيمي وموكيلي، الأول هو الدفع بالشاب زائير إيمري كما فعل في لقاء الكأس ضد نيس في وقت سابق هذا الموسم، وذلك بسبب سرعته وقدرته على الانطلاق بالكرة.

أما الحل الآخر الذي طرحته الصحيفة الإسبانية يتمثل في استخدام قائد الفريق ماركينوس كظهير، المركز الذي لعب فيه بمرات قليلة طوال مشواره الكروي، وسيكون بمثابة المغامرة أمام فريق بإمكانيات البلوجرانا.