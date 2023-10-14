أزمة فرنسية جديدة .. نجم الديوك يضحك أثناء دقيقة الحداد

تصرف غير لائق من نجم منتخب فرنسا...

شهدت مباراة فرنسا، وهولندا في تصفيات بطولة يورو 2024، لقطة تسببت في غضب الكثير من الجمهور الفرنسي، بعد قيام أحد لاعبي الفريق بالضحك قبل المباراة أثناء الوقوف في دقيقة حداد.

ولعب المنتخب الفرنسي، أمام نظيره الهولندي، مساء أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، وفاز فيها المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل هدف.

وكان الاتحاد الفرنسي، قد قرر الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة، بسبب وفاة مدرس تعرض للطعن في مدرسة "أراس" بشمال فرنسا.

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وقبل المباراة، التقطت الكاميرات، لقطة للاعب جان كلير توديبو، وهو يضحك أثناء الدقيقة الحداد، ما تسبب في غضب الكثير من الجمهور الفرنسي، بسبب تصرفه غير اللائق.

ويستعد المنتخب الفرنسي، لمواجهة نظيره الاسكتلندي مساء يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة ودية تجمع بينهما على ملعب بيار موروا.