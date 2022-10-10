أزمة عنصرية جديدة؟ الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقًا في أحداث مباراة آرسنال وليفربول

فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقًا بعد الأحداث التي وقعت خلال مباراة آرسنال وليفربول التي أقيمت مساء الأحد 9 أكتوبر، في قمة الجولة العاشرة من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الإنجليزي.

آرسنال تمكن من الفوز على ليفربول بنتيجة 3-2 بعد مباراة مذهلة من الفريقين، لكن ما حدث على أرض الملعب بين اللاعبين كان أمرًا مثيرًا للتعجب.

واشتبك لاعبو الفريقين في الشوط الثاني، بعد لحظات من قرار الحكم مايكل أوليفر بمنح ركلة جزاء إلى آرسنال حسمت نتيجة المباراة.

أوليفر ركض إلى خط التماس للتحدث إلى ميكيل أرتيتا ويورجن كلوب مدربي الفريقين بعد الخلاف وتبادل الأحاديث الغاضبة بين لاعبي الفريقين.

وشارك عدد من النجوم في الخلاف، وعلى رأسهم جابرييل مدافع آرسنال وجوردان هندرسون قائد ليفربول، كما تدخل جرانيت جاكا لاعب وسط "الجانرز" لدعم زميله في الفريق.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أشارت إلى أن أوليفر أبلغ المدربين بشيء ما قاله أحد لاعبي ليفربول للاعب في صفوف آرسنال.

ويُعتقد أن المدربين تحدثا إلى أوليفر للاستفهام أكثر عن الواقعة بعد صافرة النهاية، وتمت إحالة الأمر إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ومع عدم وضوح الرؤية بشكل كامل حول تفاصيل الواقعة، يُعتقد أن الأمر يتعلق بعبارة عنصرية وجهها أحد لاعبي ليفربول لأحد لاعبي آرسنال، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.