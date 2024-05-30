أزمة عبدالرزاق حمدالله مع المغرب تتكرر في الجزائر.. رياض محرز يكذب مدرب منتخب بلاده!

تصريحات فلاديمير بيتكوفيتش تسببت في أزمة بالجزائر..

ما حدث للمغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، قبل عامين، يتكرر بالطريقة نفسها تقريبًا حاليًا مع الجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي السعودي.

في فبراير 2022، خرج البوسني وحيد خليلودجيتش؛ المدير الفني لمنتخب المغربي وقتها، مؤكدًا أنه تواصل مع حمدالله وأخطره اللاعب برفض الانضمام لمعسكرات أسود الأطلس إلا إذا ضمن المشاركة أساسيًا، وهو ما نفاه محترف العميد مشددًا على أنه لم يحدث أي تواصل بينه وبين المدرب.

واليوم الخميس، ظهر فلاديمير بيتكوفيتش؛ المدير الفني لمنتخب الجزائر، مبررًا عدم استدعاء محرز لمعسكر يونيو المقبل بأنه جاء بناءً على طلب محترف الراقي منذ معسكر مارس الماضي، موضحًا أنه انتظر مكالمة منه لتأكيد جاهزيته للعودة وهو ما لم يحدث.

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لكن رواية المدرب نفاها محارب الصحراء، الذي أكد أنه لم يتواصل مع المدرب قط، بل أنه غاب عن آخر مباراتين للأهلي في دوري روشن السعودي كي يتجهز بصورة مناسبة لمعسكر منتخب بلاده.

وكتب محرز عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لم أتلق أي مكالمة من المدرب أو اتحاد الكرة. ما حدث أنني شعرت ببعض الانزعاجات في ركبتي، لذلك فضلت الراحة خلال آخر مباراتين مع الأهلي، كي أكون جاهزًا لمباراتي الجزائر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، نظرًا للأهمية القصوى لهما".

وأضاف: "حظًا موفقًا للمنتخب في المباريات المقبلة، كان من المهم بالنسبة لي أن أكون حاضرًا، لكنني احترم قرارات المدرب، ورغم ذلك لزم توضيح الحقيقة".

يذكر أن الجزائر تستعد لمواجهتي غينيا وأوغندا يومي السادس والعاشر من يونيو المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.