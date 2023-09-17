أزمة "عائلية" تضرب كين في أسابيعه الأولى مع بايرن ميونخ!

انتقال هاري كين إلى ألمانيا يضعه في مأزق.

يتواجد هاري كين، نجم منتخب إنجلترا وبايرن ميونخ، بمفرده في ميونيخ بعد أن قررت زوجته عدم الانتقال إلى ألمانيا مع المهاجم.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المسافة بين الزوجين الآن أصبحت أكثر من 700 ميل، حيث كانا معًا منذ أن كانا أطفالًا، وتم اتخذت كيت قرار الانفصال بعد أن أنجبت كيت طفلها الرابع، هنري، الشهر الماضي.

وقال أحد الأصدقاء للصحيفة البريطانية: "كان الأمر عبارة عن حدثين ضخمين وقعا في وقت واحد - كانت كيت على وشك الولادة، بينما كان هاري ينتقل إلى بايرن ميونخ، قد تتغير الأمور، لكن في الوقت الحالي قررت كيت البقاء في إنجلترا".

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كين بدأ بداية قوية مع العملاق البافاري منذ انتقاله إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفي قادمًا من توتنهام، حيث سجل أربعة أهداف في أربع مباريات بالدوري الألماني حتى الآن.

المهاجم الإنجليزي يُحاول حاليًا تعلم اللغة الألمانية، من أجل مواصلة التكيف مع الحياة في محيطه الجديد.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد فيدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.