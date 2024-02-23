أزمة طيران طارئة تضرب الأهلي قبل مواجهة الطائي .. وحسم مصير فرانك كيسييه

الأهلي يواجهة أزمة كبرى قبل مواجهة الطائي..

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واجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أزمة طارئة وغير متوقعة؛ قبل مواجهة الطائي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الأهلي يحل ضيفًا على الطائي، في الخامسة من مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة "إكس"، إلغاء رحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى مدينة حائل، والذي كان من المقرر لها مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة الطائي.

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الراقي كشف عن أن إلغاء الرحلة، مساء اليوم الجمعة؛ جاء لأسباب خاصة بالطيران، خارجة عن إرادة النادي ومسؤوليه.

وأوضح النادي الأهلي، أن بعثة الفريق الأول ستسافر إلى حائل، في التاسعة من صباح السبت - بتوقيت مكة المكرمة -؛ وذلك في نفس يوم المباراة.

وعلى جانب آخر.. أكد الإعلامي الرياضي وليد سعيد، على أن النجم الإيفواري فرانك كيسييه، سيتواجد مع بعثة الأهلي المتوجهة إلى حائل؛ على الرغم من عودته من الإجازة مؤخرًا، والتي تحصل عليها عقب تتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا، مع منتخب بلاده.

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