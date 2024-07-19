أزمة سياسية جديدة .. ثنائي منتخب إسبانيا مهدد بـ"الإيقاف" بسبب هتافات جبل طارق

نجوم كرة القدم يواصلون توريط أنفسهم..

بات اثنان من نجوم منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، مهددان بـ"الإيقاف" من الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"؛ على خلفية احتفالات اللاروخا، بالتتويج بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

إسبانيا توّجت بلقب كأس أمم أوروبا 2024؛ بعد الفوز (2-1) على فرنسا، في المباراة النهائية من البطولة التي استضافتها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "ماركا" مساء اليوم الجمعة، فتح لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "تحقيقًا" ضد الثنائي الإسباني ألفارو موراتا ورودري هيرنانديز، ثنائي ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي على التوالي؛ بعد شكوى رسمية من جبل طارق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن الشكوى المقدمة ضد موراتا ورودري؛ جاءت بسبب ترديدهما هتافات "جبل طارق إسباني"، أثناء احتفالات منتخب بلديهما، بالتتويج باللقب الأوروبي الغالي.

وكشفت الصحيفة عن أن ثنائي منتخب إسبانيا، قد يتعرضا للإيقاف "مباراتين" لكل منهما؛ خاصة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يجرم الهتافات أو الإشارات السياسية.

جدير بالذكر أن "يويفا" كان قد أوقف المدافع التركي ميريح ديمرال "مباراتين"؛ على خلفية إشاراته السياسية خلال مباراة منتخب بلاده أمام النمسا، في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا 2024.