أزمة البرنابيو تتفاقم.. ريال مدريد مجبر على الحل "الأصعب"!

بسبب الضوضاء..

تتواصل أزمة نادي ريال مدريد مع أصحاب المنازل المجاورة لملعب سانتياجو برنابيو في قلب العاصمة الإسبانية.

ويعاني كثيرون من جيران ملعب سانتياجو برنابيو من الضوضاء التي يصدرها الملعب بعد تجديده مؤخرًا، بسبب إقامة الكثير من الحفلات والفعاليات غنائية.

وتسببت احتجاجات السكان في تأجيل جميع الحفلات الفنية حتى أبريل 2025، على أن يقتصر استخدام الملعب على مباريات كرة القدم فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد عرض على السكان التكفل بعزل منازلهم، لكنهم قابلوا المقترح بالرفض.

ويحاول الميرنجي إرضاء الجيران بطريقة ودية، حتى يتمكن من تنظيم الأحداث غير الرياضية المقررة في المكان، والتي تعزز من دخل النادي بشكل كبير.

وبعد رفض السكان عزل منازلهم سيلجأ ريال مدريد إلى عزل الصوت في الملعب للامتثال للوائح الضوضاء التي وضعتها مدينة مدريد.

لكن المشكلة الكبرى أن الهيكل الحالي للملعب مليء بالثقوب، ما يتسبب في منع العزل الكامل للصوت، لذلك فهي مشكلة معقدة سيتكلف حلها الكثير من الأموال.