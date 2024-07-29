أزمة دعائية للبرتغالي .. حذاء كريستيانو رونالدو يضعه في موقف محرج!

نجم النصر مازال يستمتع بإجازته الصيفية

رغم أنه مازال يستمتع بإجازته الصيفية وبعيد عن الجدل الدائر حول وضع ناديه النصر خاصة عقب الخسارة الودية أمام بورتو 4-0 مساء أمس، إلا أن الأزمات ترفض التخلي عن النجم كريستيانو رونالدو.

صاحب الـ39 عامًا أثار الكثير من الجدل في الساعات الأخيرة بعدما شوهد مرتديًا زوجًا من الأحذية يتبع إحدى الشركات المنافسة لشركة "نايكي" المرتبط معها بعقد طويل الأمد يُدر عليه الكثير من الأموال ويمنحه العديد من المزايا.

رونالدو والشركة الأمريكية المنتجة للملابس والأدوات الرياضية ارتبطا معًا منذ عام 2003 وهو الوجه الرياضي الأبرز لها على مستوى العالم، وقد وقع عقدًا يستمر مدى الحياة عام 2016 يحصل بموجبه على 147 مليون جنيهًا إسترليني سنويًا بجانب مزايا أخرى أبرزها إمكانية الوصول إلى موقع سري لطلب ما يشاء من منتجات الشركة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الساعات الماضية شهدت انتشار صورة لرونالدو مع صديقه ميجيل بايكساو خلال لعبهما "البادل" وقد ظهر رونالدو مرتديًا حذاءً من صناعة شركة رياضية منافسة لنايكي مما وضعه في موقف محرج وسبب له أزمة دعائية.

رونالدو سبق أن شوهد وهو يرتدي أحذية من شركات أخرى مثل لويس فيتون وجوتشي لكن ذلك لم يُورطه في أي أزمات كون الشركتين ليستا من المنافسين المباشرين لنايكي في مجال الأحذية الرياضية.