بعد صدمة الرباط الصليبي .. ياسين بونو لديه رسالة لجماهير الهلال

الحارس المغربي يوجه رسالة مطمئنة إلى جماهير الهلال

يُعاني مركز حراسة المرمى في نادي الهلال من نقص كبير خلال الوقت الحالي، وذلك قبل مواجهة سباهان الإيراني، في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتعرض حبيب الوطيان حارس مرمى الهلال البديل، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، كما يُعاني الحارس الآخر محمد العويس من إصابة بالظهر، حيث أجرى عملية جراحية مؤخرًا.

وقال ياسين بونو خلال تصريحات عبر قناة "SSC": "اللاعب المحترف دائمًا يتعامل مع جميع المباريات بجدية، والهلال يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ومازال الفريق يسير في نفس الطريق الذي كان يسير فيه قبل فترة التوقف".

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وأضاف حارس الهلال: "اللاعبون الذين شاركوا في كأس أمم إفريقيا لم يضيعوا لياقتهم البدنية، وحصلوا على فترة راحة 5 أيام، ثم عادوا للتدريب يومين، ليكونوا جاهزين للمشاركة".

واختتم ياسين بونو تصريحاته، موجهًا رسالة إلى جماهير الهلال قائلًا: "أنا جاهز دائمًا لأي مواجهة وفي أي مناسبة".

وسيلعب نادي الهلال مباراة سباهان وهو يمتلك حارسين فقط، وهما ياسين بونو والوافد الجديد محمد الربيعي.