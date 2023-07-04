أزمة جديد لنيمار.. تغريم البرازيلي 2.6 مليون جنيه بسبب منزله!

ماذا فعل نيمار؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن البرازيل وقعت غرامة مالية على النجم نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان.

وجاءت العقوبة ضد نيمار بسبب التغييرات التي أجراها في منزله وانتهاكه للقواعد البيئية واللوائح المحلية.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز" فإن نيمار سيسدد غرامة مالية تقدر بمبلغ 2.6 مليون جنيه إسترليني، بسبب انتهاكه القواعد البيئية لمنزله الفاخر الجديد الواقع في مانجاراتيبا بالبرازيل.

وأصدرت السلطات في البرازيل بيانًا جاء كالتالي: "قام نيمار بأعمال خاضعة للرقابة البيئية دون تصريح وحجز وحول مياه الأنهار دون تصريح وأزال الأراضي وقطع الغطاء النباتي دون إذن، وتم التوقف في أعمال المنزل منذ الشهر الماضي وبدأ التحقيق مع النجم البرازيلي قبل تغريمه".

وجاءت الشكوى ضد منزل نيمار، بعد منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي وهو يعرض الشاطئ غير القانوني داخل قصره، وسيحتاج نجم باريس سان جيرمان إلى تقديم اعتذار عام آخر لبلاده بعد اعتذاره مؤخرًا إلى صديقته الحامل بعد خيانته لها.