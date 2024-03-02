أزمة جديدة؟ منتخب مصر يتحدى ليفربول بسبب محمد صلاح

تعرف على تفاصيل أزمة محمد صلاح

يبدو أن هناك أزمة جديدة تحلق في الأفق، ستكون بين اتحاد الكرة المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، بسبب النجم محمد صلاح!

وكشف اتحاد الكرة في بيان نُشر عبر جريدة "المصري اليوم" عن أن الاتحاد تلقى بالفعل خطابًا من ليفربول يطلبون فيه إعفاء محمد صلاح من التواجد في معسكر مارس.

وشدد اتحاد الكرة على أنه سيتم إرسال اسم صلاح ضمن اللاعبين المحترفين الذين سيتم استدعائهم في معسكر منتخب مصر خلال شهر مارس الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرى الاتحاد أنه إذا لعب صلاح أي مباراة مع ليفربول قبل انطلاق معسكر مارس، سيتم التمسك بانضمامه للمنتخب، على أن يخضع للكشف الطبي، لتحديد مدى جاهزيته من جانب الجهاز الطبي لمنتخب مصر.

وأعلن منتخب مصر بقيادة حسام حسن بشكل رسمي، عن أسماء اللاعبين المستدعين لقائمة الفراعنة، حيث تواجد فيها محمد صلاح، بجوار أحمد حجازي ومحمود تريزيجيه وحمدي فتحي ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد شريف، حيث تم استبعاد محمد النني لاعب وسط آرسنال، أحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي.