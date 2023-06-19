أزمة جديدة في مانشستر يونايتد .. أنطوني متهم بالعنف المنزل والتهديد بالقتل!

ماذا حدث؟

كشفت جابرييلا كافالين الصديقة السابقة للاعب أنطوني، نجم مانشستر يونايتد عن تعرضها للعنف المنزلي والتهديد بالقتل من جانب النجم البرازيلي.

واتهمت كافالين، سابقًا نجم مانشستر يونايتد بالعنف المنزلي والتهديد والإصابات الجسدية ورفعت قضية في البرازيل ضد اللاعب الشاب البالغ من العمر 23 عامًا.

وخلال مقابلة تلفزيونية مع "UOL Esporte" قالت صديقة اللاعب السابقة أنه هددها بالقتل وهاجمها ودفعها في باب السيارة ".

وتابعت: "لقد كسر حقيبتي وأخذ جواز سفري وكسر هاتفي المحمول ولم يسمح لي بالرحيل كنت سجينة منذ الساعة 10 مساءً إلى حوالي 3.30 صباحًا، أردت فقط للخروج من هناك وقال لي إنني لن أغادر حتى أمحى كل شيء أعتقد أن والدته اتصلت بأخصائي العلاج الطبيعي وطلبت المساعدة لا أحد يستطيع السيطرة عليه ".

وأضافت:" أنتوني هددني بعد ذلك بأنه "سيموت" هو وابني إذا أنهيت العلاقة".

وفي المقابلة نفسها كشفت كافالين، أنهم فقدوا طفلًا أثناء الحمل وهو أمر وصفته بأنه "أعظم حزن في حياتي وأيضًا أكبر شعور بالذنب".

وكانت صديقة اللاعب قد قدمت شكوى ضده بالاعتداء عليها في 20 مايو الماضي وفي نفس اليوم الذي ظهر فيه اللاعب البرازيلي مع مانشستر يونايتد في مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بورنموث.