أزمة جديدة؟ سلوك مثير للجدل من رونالدو في معسكر البرتغال!

صاروخ ماديرا لا يواجه مشكلات على مستوى الأندية فقط!

لا يزال كل شيء يحيط بالبرتغالي كريستيانو رونالدو يثير الجدل في كاس العالم 2022 في قطر، الآن بوادر أزمة جديدة داخل المنتخب البرتغالي.

عقب الجلوس على الدكة في مباراة سويسرا التي انتهت بفوز البرتغال 6-1 في أقوى عرض لفريق المدرب فرناندو سانتوش حتى الآن في البطولة، وجه الأخير اللاعبين الاحتياطيين لأداء بعض العمل البدني في ملعب المباراة عقب انتهائها.

المفاجأة أن رونالدو لم يكن من بين هؤلاء اللاعبين، قام ببعض تمارين الاستشفاء مع العناصر الأساسية ثم غادر الملعب قبل أن تبدأ تدريبات لاعبي الاحتياط.

ورغم أن التوجيهات كانت واضحة بذهاب الأساسيين إلى صالة الألعاب الرياضية وبقاء الاحتياطيين في الملعب، رافق رونالدو اللاعبين الأساسيين إلى الصالة، وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.