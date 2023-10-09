أزمة تضرب ريال مدريد .. النادي الملكي يواجه شبح خسارة فينيسيوس!

ريال مدريد يسابق الزمن لعدم خسارة فينيسيوس...

يعيش فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، قمة مستواه مع الميرينجي منذ الموسم الماضي وتطور بشكل كبير، إلى أن أصبح واحد من أفضل لاعبي العالم.

وانضم اللاعب البرازيلي إلى ريال مدريد في عام 2018، بعقد يمتد حتى صيف 2024، وموسم تلو موسم ينضج فينيسيوس، إلى أن أصبح العنصر الأساسي في قيادة هجوم الميرينجي.

ومع اقتراب عقد فينيسيوس مع ريال مدريد، من نهايته ربطت الصحافة الإسبانية، الثنائي بتجديد عقد حتى عام 2027، مع وجود شرط جزائي قيمته مليار يورو.

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ولكن وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" فإن فينيسيوس، لم يدخل حتى الآن في مفاوضات مع ريال مدريد لتجديد عقد، بالرغم من تصريحاته التي أكد فيها سعادته بوجوده مع الفريق.

ومع تبقي أسابيع قليلة حتى نهاية العام الحالي، ومع الأول من يناير القادم سيحق للاعب البرازيلي، التوقيع مع أي فريق بالمجان وهذا ما سيحاول ريال مدريد منعه من الحدوث بتجديد عقد اللاعب في أسرع وقت.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن ريال مدريد يريد الحفاظ على فينيسيوس، وسيجدد عقده لمدة ثلاث سنوات، مع تعديل راتبه ليصل إلى 10 ملايين يورو في العام الواحد.