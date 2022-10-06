أزمة بين حجازي واتحاد الكرة بسبب تكاليف علاجه

ما هي تفاصيل مشكلة حجازي؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل أزمة حدثت بين أحمد حجازي ومسؤولي اتحاد الكرة المصري، بعد الإصابة التي تعرض لها رفقة منتخب بلاده، خلال منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

ما هي تفاصيل أزمة أحمد حجازي؟

شوبير قال خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "هناك مشكلة بين أحمد حجازي واتحاد الكرة، لأنه طلب من المسؤولين صرف تكاليف علاجه، بعد إصابته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، ولكن طلبوا منه فواتير قيمة تكاليف العلاج".

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Shahid Shahid

وتابع: "حجازي رد على اتحاد الكرة بأنه لا يملك فواتير، لأنه سافر بمفرده لعدم وجود إداري معه لتواجده مع المنتخب في كأس أمم إفريقيا".

وأضاف: "اتحاد الكرة كان قد أرسل إلى حجازي دفعتين من قيمة العلاج بالفعل، الأولى كانت 5000 يورو، والثانية 10 آلاف يورو، والتكاليف الخاصة تضم أيضًا تذاكر السفر والإقامة".

واختتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "أرى أنها أمور بسيطة ويجب عدم الوقوف أمامها، ومن السهل أن تنتهي الأزمة، وأريد أن أقول لحجازي أنك تتعامل هنا في مصر بالفواتير لأن هذا قانون".

ويشارك أحمد حجازي بصفة أساسية رفقة فريقه الاتحاد، ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

حجازي يتعرض للإصابة رفقة منتخب مصر

وشهدت بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي أقيمت مطلع العام الجاري، والتي أقيمت في الكاميرون، إصابة أحمد حجازي، الأمر الذي أجبره على عدم استكمال البطولة.

وخسر المنتخب المصري المباراة النهائية ببطولة كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح.

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