أزمة برشلونة الاقتصادية تتفاقم .. رابطة الدوري الإسباني تخفض حد رواتب "البلوجرانا"

رابطة الدوري الإسباني أعلنت عن سقف الرواتب الجديد لأندية "لا ليجا"، والذي شهد انخفاضًا جديدًا في برشلونة..

يواجه نادي برشلونة أزمة اقتصادية جديدة وذلك بعدما أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن حد الرواتب الجديد في "لا ليجا" بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية 2023.

رابطة الليجا أكدت أن حد الرواتب في برشلونة بعد إغلاق فترة الانتقالات الشتوية يجب أن يكون 648.824.000 يورو، وهو ما يعني تراجعًا بأكثر من سبعة ملايين يورو عن حد الرواتب في سبتمبر 2022.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن المبلغ الجديد هو الحد الأقصى الذي يمكن أن ينفقه برشلونة على تكلفة الفريق الرياضي اعتبارًا من فبراير 2023.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن الرقم قد يتخلف عندما يتم فتح فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن كل شيء يوحي بأن الأمر لن يتغير.

فيما أكد خافييز جوميز، المدير العام لرابطة الدوري الإسباني، أن تخفيض حد الرواتب في برشلونة يرجع إلى حقيقة فشل "البلوجرانا" في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، وهي نفس حالة أتلتيكو مدريد وإشبيلية.

أما فيما يتعلق بنادي ريال مدريد، فإن سقف الرواتب للنادي الملكي لم يتزحزح عن الرقم الذي كان في سبتمبر 2022، والذي بلغ 683.462.000 يورو.