بعد أزمة الهلال والشباب .. نونو سانتو يضع لجنة الحكام موضع الشبهات!

الاتحاد يلتقي بالوحدة الليلة، والمباراة اشتعلت خارج الملعب قبلها بساعات

shahid

لم تهدأ بعد أزمة ديربي الرياض بين الهلال والشباب إلا أن دائرة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أبت إلا أن تشعل الشارع الرياضي بأزمة جديدة.

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الزعيم خسر الديربي أمام الليوث بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، في مباراة انتهت بكيل الاتهامات للحكم الذي أدارها ماجد الشمراني، بداعي تغاضيه عن احتساب ضربة جزاء للأزرق وعدم الرجوع لتقنية الفيديو في بعض اللقطات، مع ادعاء البعض بتعطيل التقنية.

والليلة تنطلق الجولة الـ23، والمباراة محل الجدل حاليًا هي الاتحاد والوحدة، والجدل نابع من طاقم تحكيمها أيضًا.

المواجهة يديرها طاقم تحكيم برتغالي بقيادة أرتور دياس، وهو ما دفع البعض للاعتراض في ظل كون مدرب العميد نونو سانتو برتغاليًا أيضًا.

الصحفي الرياضي متعب بن عبد الله تساءل: "لماذا نجعل الشك يدب في الشارع الرياضي؟ لجنة التحكيم مدرب الاتحاد برتغالي الجنسية للتذكير، لو حدث ظلم لنادي الوحدة وش راح يكون التعاطي لدى الجماهير؟!".

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة، يليه النصر متأخرًا بفارق نقطة وحيدة، ثم يحل الشباب ثالثًا بـ47 نقطة فالهلال بـ45 نقطة، أما الوحدة فيأتي بالمركز الـ13 برصيد 22 نقطة.

Shahid