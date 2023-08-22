أزمات كأس العالم للسيدات تتواصل .. هجوم ضد الأمير وليام وبيكهام واتهامهم بالتحيز الجنسي!

ماذا حدث؟

أثار نهائي بطولة كأس العالم للسيدات الذي أقيم يوم الأحد الماضي بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا، جدلًا كبيرًا طغى على إنجاز المنتخب الإسباني بفوزه بلقب البطولة.

وتسببت تصرفات لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع لاعبات المنتخب أثناء مواسم التتويج في انتقادات حادة له، بعدما قبل اللاعبة جيني هيرموسو، بشكل مبالغ فيه.

واستمر الجدل حول نهائي مونديال السيدات، ودخلت إنجلترا في الصورة بعد انتشار مقاطع فيديو خلال الساعات الماضية وفقًا لصحيفة "ABC"، لمجموعة من النساء يهاجمون فيها الأمير ويليام وديفيد بيكهام، الذين نشروا فيديو قبل المباراة النهائية وهم يعتذرون للاعبات المنتخب الإنجليزي عن عدم تمكنهم من حضور المباراة.

وظهر الأمير وليام وبيكهام، أثناء الفيديو مع ابنتيهما شارلوت وهاربر، وقد تم تفسير ذلك من قبل مجموعات نسوية مختلفة، "بالتحيز الجنسي بشكل علني".

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وأضافوا المجموعات النسوية: "يُتوقع من الفتيات أن يشجعن الرجال والنساء، بينما لا يفعل ذلك الأولاد وسيرى الكثير من الناس هذه المشكلة على أنها بسيطة لكنها ليست كذلك إنها تسمى "العدوان الجزئي"، الذي تعاني منه النساء والأشخاص في المجموعات المضطهدة طوال حياتهم".