أزمات رونالدو أجلته .. يونايتد يُصدر وثائقي الرقم 7 التاريخي

اللحظة التي لا أنساها أبدًا .. رونالدو يكشف شعوره عندما ارتدى رقم 7 مع مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية في شهر يوليو الماضي، أنه بينما كان كريستيانو رونالدو جزءًا من إطلاق مانشستر يونايتد لحملة ترويجية للموسم الجديد، تم تأجيل إعلان خاص كان من المُقرر أن يكون النجم البرتغالي سمة بارزة فيه مع انتظار حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن مستقبله في أولد ترافورد.

وذكر التقرير أن هناك لقطات لرونالدو مع إريك كانتونا وديفيد بيكهام، حيث كان من المقرر إصدار هذا الفيديو في نفس الوقت الذي يتم فيه إطلاق طقم النادي.

واليوم الجمعة أصدر يونايتد أخيرًا الإعلان الخاص المذكور أعلاه، حيث كشفوا عن فيلمهم الجديد بأسم "No 7s" بالشراكة مع شركة "أديداس"، ووصف النادي الفيديو في بيان صحفي بأنه: "جمع السبعات الأسطورية لمانشستر يونايتد في فيلم طويل لمرة واحدة يحتفل برحلتهم مع النادي، ومكانة الرقم، وعودة القميص الرمزي لموسم 22/23".

ويشرح لاعبو يونايتد الأيقونيون شعور الحصول على القميص رقم 7 في ملعب أولد ترافورد واستعادة لحظاتهم المفضلة في حياتهم المهنية.

خلال مقطع ثماني دقائق، يعتبر رونالدو جزءًا أساسيًا فيه، حيث يصف القميص رقم 7 بأنه "رقم أسطوري في هذا النادي" بينما يشرح أيضًا قصته قائلًا: "في البداية التي وقعت فيها لمانشستر كنت متوترًا للغاية لرؤية الملعب ممتلئًا، لقد فاجأني شغف الجماهير بكرة القدم كثيرًا، قال لي السير أليكس فيرجسون إنك ستأخذ الرقم 7".

وأتم: "لقد كانت تلك اللحظة التي لا أنساها أبدًا، كنت أعرف تاريخ اللاعب رقم 7 في هذا النادي لذلك كنت متوترًا، لكن في نفس الوقت كنت أشعر أنني بحالة جيدة".