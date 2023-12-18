أزمات داخل وخارج الملعب.. راموس وزوجته يردان بفيديو!

عيد الميلاد ينهي أزمة سيرخيو!

يعاني سيرخيو راموس مع إشبيلية هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز 17 في الليجا برصيد 13 نقطة، كما ودّع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

وخارج الملعب، يواجه راموس طوفان شائعات حول علاقته بزوجته المذيعة التلفزيونية بيلار روبيو، التي أنجب منها 3 أطفال "جونيور وماركو وأليخاندرو".

وظهرت آلاف الشائعات حول انفصال الثنائي، ما دفع الزوجين لنفي الأمر بمشاركة مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما.

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واضطرت بيلار وسيرخيو إلى نشر فيديو من تجهيزات الأسرة (مع الأطفال) لشجرة عيد الميلاد (الكريسماس)، وشارك الزوجان مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الثنائي ارتبط عام 2012، وتزوجا قبل 4 سنوات، إلا أن شائعات الانفصال المحتمل زادت في الفترة الأخيرة.

والسبب الرئيسي لشائعات الانفصال على ما يبدو، هو نمط المعيشة المختلف، حيث يفضل اللاعب العيش في مدينته الأم إشبيلية، وتُفضّل مقدّمة البرامج الإقامة في العاصمة مدريد.