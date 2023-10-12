"أريد صفعه".. اسطورة الملاكمة الإنجليزية يحلم بمواجهة كريستيانو رونالدو

هل يواجه النجم البرتغالي أسطورة الملاكمة الإنجليزية؟

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يحلم أسطورة الملاكمة الأمريكي ريكي هاتون بمواجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي داخل الحلبة، في ختام مسيرته في عالم الملاكمة!

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هاتون هو بطل العالم في الوزنين الخفيف والمتوسط، حيث خاض نزاله الأخير عام 2012، بعدما حقق رقمًا قياسيًا بالفوز في 45 نزالًا ضمنهم 32 بالضربة القاضية، ثم عاد للحلبة في نزال استعراضي خلال شهر نوفمبر الماضي ضد ماركو أنطونيو باريرا في مانشستر.

واختار ريكي النجم البرتغالي رونالدو، حتى يكون منافسه، لأنه يُشجع مانشستر سيتي، بينما تألق كريستيانو رفقة اليونايتد وحقق البطولات والإنجازات.

وقال هاتون في تصريحات نقلها موقع "talk Sport" الإنجليزي: "رونالدو اعتاد اللعب مع مانشستر يونايتد، ويتمتع بمظهر جيد والمشجعين يحبونه، فلم لا أواجهه وأصفعه؟".

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وكان رونالدو قد ظهر في فيديو ترويجي لمواجهة تايسون فيوري وفرانسيس نجانو المرتقبة في افتتاح موسم الرياض 2023 يوم 28 أكتوبر الجاري، لتحديد صاحب لقب أشرس رجل على وجه الأرض.

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