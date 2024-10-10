"لا أريد الحديث".. أول رد فعل من ناصر الخليفي لدى سماع اسم مبابي!

مشاكل متصاعدة بين باريس سان جيرمان ونجمه السابق..

لا يبدو ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان منفتحًا على أي ذكر لسيرة نجم فريقه السابق كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الحالي.

هذا ما حدث مجددًا في مؤتمر رابطة الأندية الأوروبية الأخير، المؤسسة التي يرأسها الخليفي، والذي كان مناسبة ليذكره أحد الصحفيين بأن "مشروع باريس سان جيرمان المذهل" على حد وصف الخليفي، يستكمل الآن دون كيليان مبابي.

إجابة الخليفي لدى سماعه اسم مبابي كانت حاضرة بسرعة حيث قال: "لا أحب التحدث عن اللاعبين الذين ليسوا جزءًا من فريقي، أفضل التركيز على أولئك الذين هم جزء من فريقي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كانت قد قررت إدارة نادي باريس سان جيرمان، التصعيد في معركتها ضد مبابي.. الذي حصل على قرار من رابطة الدوري الفرنسي بحقه في الحصول على 55 مليون يورو، قيمة مكافآت وأجور خلال الشهور الثلاثة الأخيرة في عقده مع النادي الباريسي (من أبريل إلى مايو 2024)، قبل رحيله مجانًا إلى ريال مدريد بنهاية عقده.

ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يرفض الحكم الصادر مؤخرًا بأحقية مبابي في المبلغ المذكور، حيث حافظ على موقفه بأنه لن يدفع، ودفع اللاعب لرفع النزاع إلى المحكمة الرياضية.