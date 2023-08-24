"أريد البقاء في الأهلي ولكن!" .. رياض بودبوز يخرج عن صمته أخيرًا ويتحدث عن رحيله

هل يرحل صانع الألعاب الجزائري عن الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري؟

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وقف الجزائري رياض بودبوز؛ محترف الأهلي السعودي، صامتًا لأسابيع أمام الحديث في الإعلام عن رغبة إدارة ناديه الاستغناء عنه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكنه خرج عن صمته أخيرًا.

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التقارير السعودية تزعم أن الراقي يخطط للتخلص من المحترف الجزائري، تارةً للتعاقد مع بيوتر زيلينسكي؛ لاعب نابولي الإيطالي، وتارةً لضم رودريجو دي بول؛ لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، فكيف علق بودبوز؟

محارب الصحراء قال، خلال تصريحات نقلها موقع " Afrik Foot": "أريد البقاء في الأهلي بالطبع، هذا هو عالم كرة القدم، الجميع يتحدث دون علم مؤكد، لكن في الأخير إذا كان لا بد من رحيلي، فسيحدث، أما بالنسبة لي على المستوى الشخصي، فقد قمت بالاستعداد خلال الفترة الماضية لأواصل مسيرتي مع الأهلي".

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وأضاف: "لكن إذا قال لي أحدهم (ارحل!)، حسنًا سأغادر".المؤكد في الوقت الحالي، أنني هنا في الأهلي، الأمور تسير بشكل جيد مع المدرب واللاعبين، وأتمنى الاستمرار مع الفريق".

يذكر أن صاحب الـ33 عامًا يمتد عقده مع النادي الجداوي لنهاية الموسم المقبل، ونجح الموسم الماضي، في قيادة الفريق للصعود مجددًا لدوري روشن بعدما توج بطلًا لدوري يلو للدرجة الأولى.

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