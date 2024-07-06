أرني سلوت يكشف.. ما المركز المفضل لنجم ليفربول الموسم المقبل؟

أول سؤال يجيب عنه الهولندي..

تحدث الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول عن نجمه داروين نونيز الذي يقدم مستويات رائعة مع أوروجواي في كوبا أمريكا 2024.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي الأول له كمدرب ليفربول قبل انطلاق الموسم التحضيري للفريق، وفق ما نقله موقع "ليفربول إيكو": "لقد تواصلت معه بالفعل.. وأعرف كيف سأوظفه، أعتقد أنه يمكنه أن يكون مثاليًا لطريقة اللعب التي أريدها".

وأردف: "أعتقد أنه يمكن أن يتأقلم بشكل جيد حقًا ولكن من الطبيعي في ناد مثل هذا أن يكون هناك العديد من اللاعبين الذين يمكنهم اللعب في مركزه. من الواضح بالنسبة له في أي مركز سيلعب، لكن يمكنه أيضًا فرصة للعب في أكثر من مركز".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومزح سلوت حول عدم سماح مدربي المنتخبات الوطنية بانضمام اللاعبين إلى فرقهم قبل بداية الموسم بشكل مبكر، لكنه قال إن أحدًا لم يوافق.

وسجل نونيز هدفين في 3 مباريات خاضها رفقة الألبيسيلستي في كوبا أمريكا 2024، كما بصم على 8 أهداف في 11 مباراة مع فريق المدرب مارسيلو بييلسا منذ وصول الأخير إلى سدة تدريب الفريق الأوروجوياني.