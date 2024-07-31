أرقام مرعبة .. النصر يُجهز عرضًا فلكيًا لإقناع رافينيا بالرحيل عن برشلونة

النصر لم يُبرم سوى صفقة واحدة هذا الصيف

مازالت الشكوك تُحيط بمستقبل البرازيلي رافينيا جناح برشلونة، وذلك في ظل مطاردة الأندية السعودية له ورغم إعلانه صراحة مرارًا وتكرارًا رغبته البقاء في كتالونيا.

صاحب الـ27 عامًا ارتبط منذ انتهاء الموسم الماضي بالانتقال إلى الهلال والنصر تحديدًا، ولكنه حافظ على موقف ثابت وهو رفض كل تلك العروض والإصرار على بقائه مع البارسا، ليس فقط حتى نهاية عقده في 2027 بل حتى إلى ما بعد ذلك.

صحيفة سبورت الإسبانية كشفت النقاب عن نية النصر تقديم عرض فلكي لمحاولة إقناع رافينيا بالرحيل، يتضمن 100 مليون يورو للبارسا و20 مليون يورو سنويًا للاعب ضمن عقد يمتد لـ3 سنوات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب ارتبط كذلك بعروض من الدوري الإنجليزي، خاصة أستون فيلا وآرسنال، ولكنه يرفض الفكرة كذلك، رغم علمه أن مكانه في التشكيل الأساسي للبارسا، في ظل ازدحام خط الهجوم باللاعبين، يبدو صعبًا جدًا الموسم القادم.

إدارة النصر تُواجه حملة غضب واستياء عارمة من جمهور الفريق، سواء للأداء والنتائج السلبية في المعسكر الإعدادي خاصة الخسارة برباعية نظيفة أمام بورتو، أو لعدم إبرام أي صفقة سوى ضم البرازيلي بينتو حارس مرمى أتلتيكو بارانينس مقابل 18 مليون يورو.