أرقام مذهلة .. النصر والأهلي والقادسية يستعدون للانطلاق من جديد في "سباق" كاسيميرو

كواليس مثيرة في صفقة نجم مانشستر يونايتد

كشف الإعلامي المطلع على سوق الانتقالات، إكرم كونور، عن استعداد أندية النصر والأهلي والقادسية السعودية للانطلاق من جديد في سباق التعاقد مع كاسيميرو نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

اللاعب البرازيلي على أعتاب الرحيل عن فريقه رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى عام 2026، إذ لا يبدو سعيدًا بوضعه هناك وتحديدًا اضطراره للعب في خط الدفاع بدلًا من الوسط.

النصر كان الأكثر جدية في سعيه لضم كاسيميرو خاصة مع ترحيب نجمه كريستيانو رونالدو بذلك، وقد رجحت عدة تقارير موافقة لاعب ريال مدريد السابق على الاجتماع مجددًا مع زميله البرتغالي، وهو ما أكده كونور كذلك ضمن تغريدته على منصة إكس.

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الصحفي التركي أوضح أن الأندية السعودية الثلاثة ستُعيد فتح المفاوضات مع مانشستر يونايتد في يونيو القادم، مشيرًا إلى أن النصر جهز عرضًا بقيمة 40 مليون يورو لضم اللاعب، فيما يضع الأهلي والقادسية التعاقد معه على رأس أولوياتهما.

وأتم كونور حديثه عن صاحب الـ32 عامًا بالكشف عن راتبه السنوي المتوقع عقب انتقاله للعب في السعودية، إذ قال أن الراتب المقدم من الأندية السعودية سيصل إلى 80-90 مليون يورو خلال 3 سنوات مما يعني حصوله سنويًا على 30 مليونًا تقريبًا.