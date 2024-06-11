أرقام خرافية .. قيمة نجم ريال مدريد تتفوق على ستة منتخبات في اليورو!

فوارق واضحة في القيمة

حالة من الانتظار يعيشها عشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم، ترقبًا لانطلاق بطولة يورو 2024 في ألمانيا، ووسط هذه الحالة تنتشر الكثير من التوقعات والإحصائيات.

ونتحدث هنا عن دراسة نشرها موقع "Sportbible" والتي تعكس القيمة المهولة لجود بيلينجهام لاعب إنجلترا وريال مدريد، ومقارنته ببعض المنتخبات المشاركة بالمسابقة.

أصل الدراسة يعود إلى موقع "Safebettingsites"، حيث قال إن بيلينجهام تبلغ قيمته 153 مليون جنيه استرليني، بعد الموسم المُبهر الذي قدمه مع ريال مدريد، وجعله أحد المرشحين للفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم هذا العام.

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وهو ما يجعله أكثر قيمة من 6 منتخبات مختلفة بالبطولة، وهي رومانيا "وصل مجموع القيمة السوقية للاعبيها 78 مليون جنيه استرليني"، ألبانيا "95 مليونًا"، سلوفينيا "123 مليونًا"، سلوفاكيا "133 مليونًا"، جورجيا "136 مليونًا" والمجر 140 مليون جنيه استرليني.

وبالنسبة لمنتخب فرنسا فيعتبر كيليان مبابي هو أغلى لاعب في الفريق، بقيمة 153 مليون جنيه استرليني معادلًا رقم بيلينجهام، في حين أن أولفييه جيرو هو الأقل قيمة في الديوك بـ2.5 مليون استرليني.

ويعد رافائيل لياو جناح ميلان هو الأغلى في البرتغال بقيمة 77 مليون جنيه استرليني، بينما وصلت قيمة رودري 102 مليونًا ليكون الأغلى في منتخب إسبانيا.

جدير بالذكر أن بطولة اليورو تبدأ في 14 يونيو الجاري بمواجهة ألمانيا واسكتلندا، بينما تقام المباراة النهائية من البطولة يوم 14 يوليو في الملعب الأولمبي بمدينة برلين.