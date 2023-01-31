أرقام السيارة تفضحهم؟ المدعي العام الإسباني يواصل التحقيق في "دمية فينيسيوس"

التحقيقات تتواصل في قضية اللافتة والدمية التي علقها جمهور أتلتيكو مدريد للهجوم على ريال مدريد وفينيسيوس جونيور.

يواصل مكتب المدعي العام الإسباني التحقيقات بشأن اللافتة والدمية المشنوقة الخاصة بالبرازيلي فينيسيوس جونيور التي رفعها جمهور أتلتيكو مدريد قبل مواجهة ديربي كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد واجه غريمه أتلتيكو مساء الخميس في الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، وتمكن من الفوز بنتيجة 3-1 بعد التمديد لأشواط إضافية.

لكن أجواء ما قبل المباراة كانت متوترة للغاية بين الفريقين، بسبب ذلك الهجوم الذي استهدف فينيسيوس جونيور بشكل خاص.

شبكة "كادينا سير" الإسبانية أكدت أن التحقيقات الأولية كشفت أن واقعة اللافتة والدمية المشنوقة تم تنفيذها من قبل أكثر من شخص، وربما من قبل مجموعة من أربعة إلى ستة أشخاص، اثنان منهم كانا يشاهدان أثناء إتمام العملية.

ويقوم المحققون بتحليل الأشياء التي تمت إزالتها، وبالإضافة إلى ذلك يتم تتبع لوحات ترخيص المركبات التي مرت عبر المنطقة في محاولة لتحديد هوية الجناة.