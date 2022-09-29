أرسل ابن عمه للكشف الطبي والفنادق لا تريده .. بريست يفسخ عقد بلايلي

نهاية مشوار بلايلي مع فريقه بريست

أعلن نادي بريست الفرنسي، عن فسخ التعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي، بعد طلب من اللاعب نفسه بعدم الاستمرار مع الفريق، بسبب عدم شعوره بالراحة.

ما هو سبب فسخ عقد يوسف بلايلي؟

نشر نادي بريست بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي، يؤكد خلاله على فسخ التعاقد تم بعد طلب من يوسف بلايلي، إلى المدير الرياضي جريجوري لورينزي، ليُنهي العقد الذي كان سينتهي بنهاية الموسم الحالي، في يونيو 2023.

لورينزي قال عن فسخ التعاقد: "يوسف لا يشعر بالراحة، خاصة وأنه بعيدًا عن عائلته، ولذلك كان من الصعب عليه الاستمرار معنا، لمصلحته ولمصلحة الفريق".

وواصل: "اتفقنا على وضع حد لمسيرة اللاعب مع بريست، وكل ما تم ذكره عن اللاعب خلال الفترة الأخيرة، تبقى أمور خاصة لا تهمنا أو لا نحتاج للتحدث عنها".

ما هي الاتهامات الموجهة إلى بلايلي؟

واتهمت جماهير بريست يوسف بلايلي بعدم الانضباط، حيث أكد حساب "brest on air" عبر موقع "تويتر" على أن اللاعب قام بإرسال ابن عمه بدلًا منه لإجراء الفحوصات الطبية، قبل انطلاق الموسم الحالي.ومن جانبها كشفت جمعية أنصار نادي بريست عن 7 أسباب تسببت في فسخ التعاقد مع يوسف بلايلي، حيث جاءت كالآتي:

1- منزله المستأجر في حالة مدمرة وإصلاحات تزيد عن 35 ألف يورو.

2- الغرف المخصصة له في الفنادق دائمًا كارثية.

3- تداول اسمه ضمن القائمة السوداء في فنادق مدينة بريست.

4- رفض العودة مع فريقه إلى بريست بعد نهاية مباراة باريس سان جيرمان.

5- قام برحلة في مدينة باريس، وتم إرسال الفواتير لإدارة النادي (التقرير رفض الكشف عن الأنشطة).

6- أعلن عن مرضه عمدًا لعدم حضور جلسة تصوير النادي.

7- يعود للجزائر متى يحلو له دون مشاورة النادي.