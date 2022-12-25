أردوغان: قضوا على رونالدو لأنه مناصر للقضية الفلسطينية، وسينتقل للسعودية

الرئيس التركي يتحدث عن مستقبل النجم البرتغالي

Shahid

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات مثيرة حول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أكد أن مناصرته للقضية الفلسطينية كانت السبب في القضاء عليه.

أردوغان أكد خلال تصريحاته المثيرة كذلك تلقيه معلومات حول انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي، ليؤكد بذلك الإشاعات المنتشرة حول اتفاقه مع النصر على توقيع عقد يمتد لموسمين ونصف.

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الرئيس قال خلال لقائه مع مجموعة من الشباب في ولاية أرضروم "لقد قضوا على رونالدو للأسف، عاقبوه سياسيًا، كيف للاعب مثله أن يلعب ربع ساعة ونصف ساعة في الشوط الثاني، ذلك أثر سلبًا في حالته النفسية والفنية".

تابع "رونالدو حسب ما تلقيته من معلومات سينتقل إلى السعودية، إنه مناصر للقضية الفلسطينية".

أردوغان أكد خلال حديثه كذلك على استحقاق الأرجنتين الفوز بكأس العالم قطر 2022.

يُشار إلى أن صحيفة ماركا الإسبانية تؤكد أن رونالدو توصل لاتفاق بالفعل مع النصر، بل وقع عقدًا يمتد لموسمين ونصف مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويًا، موضحة أن العقد سيبدأ من مطلع يناير القادم.



Shahid