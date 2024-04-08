بعد جولر.. ريال مدريد يراقب موهبة تركية جديدة!

كشافي الميرنجي يتحركون!

كشف تقرير صحفي تركي، أن ريال مدريد يراقب أحد مواهب نادي طرابزون سبور في الوقت الحالي، ما يفتح الباب أمام احتمالية ضمه، على غرار النجم الشاب أردا جولر.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن صحيفة "الصباح" التركية، إن النادي الملكي يتابع أونوراب تشيفيكان حارس طرابزون سبور، البالغ من العمر 18 عامًا.

وأضافت أن كشافي الريال شاهدوا الحارس الشاب في مباريات المنتخب التركي تحت 18 عامًا، والذي لعب مؤخرًا ضد إسبانيا في مباراة انتهت بالتعادل (1-1).

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وتعاقد طرابزون مع تشيفيكان في الصيف الماضي مقابل 700 ألف يورو من نادي ألتينوردو، وتم إدراجه كحارس مرمى ثالث في الوقت الحالي بالفريق.

ويعمل ريال مدريد في الوقت الحالي على إستراتيجية جديدة للمستقبل، بحيث يتعاقد مع مواهب شابة يتوقع أن يكون لها شأن كبير في كرة القدم، مثلما فعل مع "فينيسيوس ورودريجو" ويواصل مع "إندريك وجولر".