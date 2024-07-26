أرجوك لا تكن بيرلو.. موتا يقلق جماهير يوفنتوس بخسارة مدوية من فريق درجة ثانية!

هزيمة مفاجئة للبيانكونيري

تعرض نادي يوفنتوس لخسارة ثقيلة في أول مباراة له تحت إمرة المدرب تياجو موتا، الذي تولى مقاليد البيانكونيري قادمًا من بولونيا الإيطالي.

المباراة الودية الأولى للبيانكونيري كانت أمام نورنبرج، فريق الدرجة الثانية في ألمانيا، والذي لقن "اليوفي" درسًا في كرة القدم.

فاز نورنبرج على يوفنتوس وديًا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، بالتأكيد ليست المباراة كافية للحكم النهائي على تجربة موتا التي لم تبدأ بعد، لكن كان يتوقع أن يبدأ المدرب الواعد مسيرته ولو وديًا بشكل أفضل.

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وبدأ موتا بتشكيلة مكونة من دي جريجوريو في حراسة المرمى، ورباعي خط دفاع مكون من روحي وجونزاليس ودجالو وباربييري وكيفران تورام ولوكاتيلي في خط الوسط، وكل من هاسا وميريتي وكومينينسيا وسيكولوف في الهجوم.

ويخشى الجمهور البيانكونيري أن يكون موتا تجربة مشابهة لتجربة أندريا بيرلو، الذي أتى بنجومية كبيرة كلاعب، لكنه لم يكن مقنعًا أبدًا كمدرب لفريق السيدة العجوز.