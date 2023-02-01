أرجنتيني جديد يُهدد عرش كريستيانو رونالدو

أرجنتيني جديد يُزيح كريستيانو رونالدو من القمة

يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي؛ سيظل مرتبطًا بالأرجنتين فبعد منافسته لسنوات مع قائدها ليونيل ميسي، ظهر نجم أرجنتيني آخر ليزاحمه.

انتقل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة من بنفيكا إلى تشيلسي مقابل 107 ملايين جنيه استرليني.

انتقال نجم الأرجنتين الشاب المتوج بكأس العالم مؤخرًا مع بلاده أزاح قائد البرتغال، رونالدو إلى المركز التاسع في قائمة أغلى 10 صفقات في كرة القدم على مر التاريخ.

القائمة التي يتصدرها البرازيلي نيمار بانتقاله لباريس سان جيرمان بعد فسخ عقده مع برشلونة بالشرط الجزائي مقابل 198 مليون جنيه استرليني.

رونالدو كان يحتل المركز الثامن بالقائمة بانتقاله إلى يوفنتوس من ريال مدريد مقابل 100 مليون جنيه استرليني. لكنه تراجع للمركز التاسع بعد انتقال إنزو.

قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم: