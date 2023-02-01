أرجنتيني جديد يُهدد عرش كريستيانو رونالدو

جول العربي
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انتقالاتكريستيانو رونالدوتشيلسيE. Fernández

أرجنتيني جديد يُزيح كريستيانو رونالدو من القمة

يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي؛ سيظل مرتبطًا بالأرجنتين فبعد منافسته لسنوات مع قائدها ليونيل ميسي، ظهر نجم أرجنتيني آخر ليزاحمه.

انتقل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة من بنفيكا إلى تشيلسي مقابل 107 ملايين جنيه استرليني.

انتقال نجم الأرجنتين الشاب المتوج بكأس العالم مؤخرًا مع بلاده أزاح قائد البرتغال، رونالدو إلى المركز التاسع في قائمة أغلى 10 صفقات في كرة القدم على مر التاريخ.

القائمة التي يتصدرها البرازيلي نيمار بانتقاله لباريس سان جيرمان بعد فسخ عقده مع برشلونة بالشرط الجزائي مقابل 198 مليون جنيه استرليني.

رونالدو كان يحتل المركز الثامن بالقائمة بانتقاله إلى يوفنتوس من ريال مدريد مقابل 100 مليون جنيه استرليني. لكنه تراجع للمركز التاسع بعد انتقال إنزو.

قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم:

الترتيباللاعبالفريقالمبلغ
1نيمارباريس سان جيرمان198 مليون استرليني
2كيليان مبابيباريس سان جيرمان166 مليون استرليني
3إيدين هازاردريال مدريد150 مليون استرليني
4فيليبي كوتينيوبرشلونة145 مليون استرليني
5عثمان ديمبيليبرشلونة136 مليون استرليني
6جواو فيليكسأتلتيكو مدريد114 مليون استرليني
7أنطوان جريزمانبرشلونة108 ملايين استرليني
8إنزو فيرنانديزتشيلسي107 ملايين استرليني
=9بول بوجبامانشستر يونايتد100 مليون استرليني
=9جاك جريليشمانشستر سيتي100 مليون استرليني
=9كريستيانو رونالدويوفنتوس100 مليون استرليني

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