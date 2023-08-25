أرتيتا يصفع الاتحاد: نجم دفاع آرسنال غير مطروح للبيع!

المدرب الإسباني يطمح للحفاظ على تشكيلته الأساسية..

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أغلق ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الإنجليزي الباب أمام الاتحاد السعودي حينما تحدث بوضوح عن مستقبل مدافعه البرازيلي جابرييل ماجاليس.

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وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه آرسنال ضد فولهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024: "جابرييل لاعب مهم لدينا ولا يوجد أي شيء بشأنه في الوقت الراهن".

يأتي ذلك التصريح ليهز آمال الاتحاد في ضم المدافع البرازيلي في سوق الانتقالات الصيفية الحالي في ظل رغبة فريق المدرب نونو سانتو في تدعيم خط دفاعه في ظل إصابة الدولي المصري أحمد حجازي.

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آرسنال يطمح للحفاظ على أهم عناصره في ظل رغبته بالمنافسة على مستوى الدوري الإنجليزي الموسم الجاري بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من فعل ذلك الموسم الماضي.

لكن "الجانرز" فقدوا اللقب في الأمتار الأخيرة لصالح مانشستر سيتي، بينما يطمح رجال أرتيتا في بداية الموسم الجاري بأفضل شكل ومن ثم الاستمرار على نفس المنوال حتى نهاية الموسم مستفيدين من أخطاء الموسم الماضي.

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